Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд гривень і $130 млн

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,501 млрд грн і 130,062 млн дол. на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 грудня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі гривневі кошти залучені в результаті розміщення дворічних облігацій під 17,60% річних за єдиною поданою заявкою.

Кошти у валюті Мінфін залучив у результаті розміщення річних облігацій у доларах США під 9% річних за єдиною поданою заявкою.

Також повідомляється, що за результатами розміщення до держбюджету залучено 3,539 млрд грн за курсом НБУ.

Читайте такожМінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд грн на плановому ОВДП-аукціоніЯк повідомляв УНІАН, Мінфін у ході трьох аукціонів у грудні залучив до держбюджету 3,608 млрд грн. До кінця місяця Мінфін має намір провести ще два аукціони - 16 і 23 грудня.

За оперативними даними Держказначейства на 8 грудня, з початку року до держбюджету надійшло 252,474 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 91,327 млрд грн, на обслуговування держборгу – 43,176 млрд грн.

Станом на 10 грудня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 429,464 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 292,287 млрд грн, у власності банків – на 90,945 млрд грн, нерезидентів – на 21,737 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн. Уряд у законопроекті про зміни до держбюджету на 2014 рік пропонує Верховній Раді збільшити граничний розмір держборгу на кінець 2014 року на 161,4 млрд грн – до 968,35 млрд грн.