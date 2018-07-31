Мінфін позичив черговий мільярд гривень

Поточний обсяг ОВДП в обігу перевищує 742 млрд грн.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,015 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 182 і 1036 днів із середньозваженою дохідністю 18% і 16,82% річних відповідно.

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Довідка УНІАН. Станом на 31 липня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 742,604 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 350,323 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.