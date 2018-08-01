Завтра Мінфін проведе позаплановий ОВДП-аукціон

За інформацією експерта, при залишку на єдиному рахунку Держказначейства в 2 мільярди гривень сьогодні потрібно було заплатити за ОВДП 2 мільярди гривень.

Міністерство фінансів України оголосило позаплановий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики на завтра, 2 серпня.

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Про це повідомив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Мінфін оголосив на завтра позаплановий аукціон. Схоже, що грошей у держбюджеті таки замало, оскільки при залишок на ЄКР на рівні 2 мільярдів гривень сьогодні потрібно було сплатити 2 мільярди гривень за ОВДП, з яких на вчорашньому аукціоні було рефінансовано лише половину", - написав експерт у соцмережі Facebook.

Котович висловив думку, що оскільки держбюджету в квітні-червні був виконаний за рахунок неподаткових надходжень, можливе подальше підвищення ставок по ОВДП.

Інформація про майбутній аукціон на сайті Мінфіну поки не оприлюднена.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до держбюджету 1,015 мільярда гривень.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби на 1 серпня 2018 року становив 1,995 мільярда гривень, що є мінімальним значенням показника за 4 з половиною роки - з січня 2014 року.

Коментуючи ці дані, виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова заявила про наявність на валютних рахунках Держказначейства суми в еквіваленті 20,9 мільярда гривень, яка не відображається в стандартному звіті на початку місяця.

Державний бюджет України в січні-липні 2018 року отримав 513,468 мільярда гривень доходів, що на 15,791 мільярда гривень, або на 3%, нижче планового показника на цей період.