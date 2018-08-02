Не вистачило всього лиш $10 мільярдів: капіталізація Apple наблизилася до позначки в $1 трильйон

Дорожче $1 трлн коштувала тільки одна компанія - китайська PetroChina.

Акції Apple на американській біржі NASDAQ подорожчали 1 серпня більш ніж на 5% на тлі звіту компанії про швидке зростання прибутку і виручки завершеного 30 червня III кварталу фінансового року, випливає з даних торгів. Завдяки зростанню котирувань ринкова капіталізація Apple склала $990,4 млрд.

Як повідомляє РБК, ціна акції на момент закриття торгів склала $201,5. Напередодні ціна закриття склала $190,29. Таким чином, на торгах, що завершилися у середу, цінні папери компанії подорожчали на 5,89%.

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В минулому кварталі виручка Apple склала понад $53,25 млрд, що на 17% більше, ніж у тому ж кварталі попереднього фінансового року ($45,4 млрд), а чистий прибуток - $11,5 млрд (+32%, було $8,7 млрд). Фінансові результати перевищили очікування аналітиків, які припускали, що виручка Apple зросте лише на 15%.

У листопаді 2007 року подолати позначку в $1 трлн вдалося китайській нафтогазовій компанії PetroChina. Це відбулося на тлі виходу компанії на Шанхайську фондову біржу. За перший день торгів папери PetroChina подорожчали майже втричі (з $2,2 до $5,9 за штуку), завдяки чому капіталізація зросла до $1,005 трлн. Вже на наступний день акції впали у ціні та капіталізація компанії опустилася до $500 млрд. За даними на 1 серпня 2018 року, капіталізація PetroChina становить менше $200 млрд.

Як повідомляв УНІАН, раніше Huawei вперше обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів.