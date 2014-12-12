Відтік капіталу з російського ринку акцій збільшився майже в 4 рази

Відтік коштів з фондів, що інвестують у російські акції, прискорився за підсумками тижня, що завершився 10 грудня, пишуть аналітики Sberbank CIB, посилаючись на дані EPFR Global.

Було виведено близько 0,29% активів під управлінням - $125,7 мільйона, тоді як тижнем раніше відтік становив 0,08%, або $34,9 мільйона, передає Рейтер.

Пасивні фонди, де приплив коштів за останній рік становив 2,7% активів під управлінням, або $684,8 мільйона, вперше за вісім тижнів зафіксували чистий відтік в обсязі 0,08%, або $10,8 мільйона.

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"Представлені дані говорять про те, що падіння рубля і російського фондового ринку в останні тижні все сильніше позначаються на динаміці фондів, які прагнуть обмежити втрати напередодні кінця року і не виявляють інтересу до привабливих низькою вартістю або довгостроковими перспективами інвестицій", - йдеться в огляді банку.

Фонди ринків, що розвиваються втратили 0,17% активів під управлінням, або $1,6 мільярда, що трохи менше, ніж тижнем раніше - 0,31%, або $2,8 мільярда.