В Україні вже не буде великих продажів держмайна до кінця року

У Фонді державного майна України (ФДМУ) не прогнозують жодних великих приватизаційних продажів до кінця 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, вже технічно не вийде провести до кінця цього року нові приватизаційні конкурси у зв'язку зі стислими термінами. "Технічно це вже нездійсненно", - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМУ планував у грудні оголосити приватизаційні конкурси з продажу контрольних держпакетів акцій «Харків-», «Хмельницьк-», «Миколаївобленерго», а також ряду ТЕЦ.

Водночас, Фонд держмайна своїм наказом від 8 грудня зупинив заплановані на кінець грудня аукціонні торги на фондових біржах із продажу 5% акцій Одеського припортового заводу, а також торги з продажу акцій енергогенеруючих компаній - 25% «Дніпроенерго» і 25% «Донбасенерго». Ще одним своїм наказом ФДМУ призупинив торги з продажу 10% "Центренерго".