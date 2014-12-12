"Роснефть" через санкції таємно продала облігації на $11 млрд

Російська нафтова компанія "Роснефть" провела найбільше в історії Росії розміщення рублевих біржових облігацій на 625 млрд руб. (11,5% від загального обсягу вітчизняного ринку корпоративних бондів) протягом одного дня і в обстановці найсуворішої таємності, пише газета Коммерсантъ.

Компанія відвела годину на збір заявок і успішно його закінчила, єдиним організатором розміщення став дочірній "Роснефти" ВБРР. Ставка купона за розміщеними 13 випускам шестирічних облігацій становила 11,9%, що нижче, ніж поточна прибутковість навіть державних бондів. Зокрема, прибутковість ОФЗ з погашенням у квітні 2021 року вчора становила 12,2%. У подальшому ставка за облігаціями "Роснефти" буде прив'язана до базової ставки ЦБ плюс 2,4 п.п. в перші два роки, потім ще протягом року - ставка плюс 1,4 п. п.

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Покупці паперів та мета залучення коштів не розкриваються. За даними Московської біржі, найбільший випуск облігацій (175 млрд руб.) був куплений за сім угод. Дев'ять випусків обсягами 15-30 млрд руб. інвестори купили за один раз, за двома випусками було дві і за двома - чотири операції. Сама "Роснефть" лише повідомила вчора ввечері, що вся отримана сума буде через безвідсоткові шестирічні позики приблизно в рівних частках розподілена між шістьма дочірніми структурами - "РН-Ставропольнефтегаз", "РН-Краснодарнефтегаз", "РН-Пурнефтегаз", "РН-Туапсинський НПЗ", "РН-Юганскнефтегаз" і "РН-Северная нефть".

Перші коментарі опитаних "Ъ" учасників ринку зводилися до того, що папери так чи інакше були викуплені за рахунок коштів Фонду національного добробуту, проте джерела в уряді це активно спростовують. Пенсійні накопичення, якими управляє ВЕБ як державна керуюча компанія, у викупі облігацій "Роснефти" також задіяні не були. "Ми самі дізналися про це розміщенні сьогодні з Reuters і як управляючі пенсійними накопиченнями громадян в розміщенні не брали участі,- повідомив "Ъ" директор департаменту довірчого управління ВЕБа Олександр Попов.- Не можна сказати, що це було б дуже привабливою інвестицією, оскільки зараз і облігації федеральної позики торгуються з прибутковістю вище 12%".

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За даними "Ъ", покупцями паперів виступили чотири банки з числа найбільших, в основному це держбанки. "Було б смішно думати, що в поточних умовах можна розмістити цей обсяг облігацій в ринок",- заявив співрозмовник "Ъ" в одному з провідних інвестбанків.

"За нашими даними, у розміщенні брав участь ВТБ, купував облігації для себе, а не для клієнтів",- говорить інший джерело "Ъ". Цю інформацію підтвердив ще один співрозмовник "Ъ". ВБРР не відповів на запит "Комерсант", в Сбербанку і ВТБ відмовилися від коментарів. Джерело, близьке до акціонерів банку "Росія", стверджує, що він не брав участь у розміщенні. Про це ж заявила "Ъ" член правління Газпромбанку Катерина Трофімова.