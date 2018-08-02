Мінфін позапланово позичив на внутрішньому ринку 2 мільярди

Крім того, на плановому аукціоні у вівторок Мінфін залучив 1 мільярд гривень.

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,113 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 96 і 187 днів з середньозваженою дохідністю 18% річних.

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

На плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики у вівторок, 31 липня, Мінфін залучив до держбюджету 1,015 мільярда гривень.

У середу, 1 серпня, Мінфін анонсував позаплановий ОВДП-аукціон на 2 серпня, що на думку експертів було спричинено недостатнім обсягом коштів у державному бюджеті для поточних виплат за ОВДП.

Довідка УНІАН. Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби на 1 серпня 2018 року склав 1,995 мільярда гривень, що є мінімальним значенням показника за 4 з половиною роки - з січня 2014 року.

Коментуючи ці дані, виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова заявила про наявність на валютних рахунках Держказначейства суми в еквіваленті 20,9 мільярда гривень, яка не відображається в стандартному звіті на початку місяця.

Державний бюджет України в січні-липні 2018 року отримав 513,468 мільярда гривень доходів, що на 15,791 мільярда гривень, або на 3%, нижче планового показника на цей період.