Капіталізація Apple досягла $1 трильйона

Менеджери Apple знають: можна продавати менше смартфонів, але вони повинні коштувати не менше тисячі доларів.

Ще 1 серпня капіталізація Apple досягала 935,3 мільярда доларів, але акції компанії істотно зросли за рахунок позитивного фінансового звіту. На торгах в Нью-Йорку 2 серпня вартість однієї акції Apple на нетривалий період досягла 207 доларів, а вся вартість компанії - одного трильйона. Після цього акції пішли вниз і торгуються в районі 206 доларів за штуку.

Як повідомляє Бі-бі-сі, відповідно до останнього звіту компанії, виручка Apple в третьому кварталі 2018 фінансового року, який завершився в червні, зросла на 17% і досягла 53,3 мільярда доларів. Аналітики ринку передбачали, що виручка компанії за цей період не буде вище 52,4 мільярда.

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У третьому кварталі компанія продала менше телефонів, ніж планувала - в загальній складності 41,3 мільйона телефонів. Незважаючи на це, загальна виручка Apple значно зросла за рахунок попиту на більш дорогі мобільні пристрої.

Експерти відзначають, що попит на iPhone X показав менеджменту Apple один важливий бізнес-тренд: щоб залишатися в прибутку, можна продавати менше смартфонів, але вони повинні коштувати не менше тисячі доларів. Приблизно стільки в залежності від комплектації коштує iPhone X.

Apple займає третє місце в світі по продажах смартфонів після компаній Samsung і Huawei. Samsung при цьому розчарував інвесторів низькими продажами смартфона Galaxy S9. Huawei, навпаки, показує хороші результати і зростання виручки в 15 відсотків у першій половині цього року.

Зростання виручки відбувся не тільки через продажів смартфонів, але і за рахунок бізнес-сервісів компанії. Вони принесли Apple близько 9, 5 мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт пояснив, чому капіталізація Apple у вісім разів перевищує ВВП України.