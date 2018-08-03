Перегнала Китай: Японія стала другим найбільшим фондовим ринком у світі

При цьому найбільшим у світі залишається фондовий ринок США з капіталізацією близько $31 трильйона.

Ринкова вартість всіх акцій компаній, які торгуються на біржах Японії, за підсумками торгів 2 серпня становить 6,17 трильйона доларів і перевершила капіталізацію китайських компаній, які опустилися до 6,09 трильйона доларів.

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Про це повідомляє Новий час з посиланням на дані Bloomberg.

Китайський фондовий індекс Shanghai Composite Index втратив понад 16% в 2018 році, що стало одним з найгірших показників у світі.

Фондовий ринок Китаю випередив Японію в кінці 2014 року, а потім злетіла до рекордного рівня в більш ніж 10 трильйонів доларів у червні 2015 року. В цьому році китайські акції і національна валюта стали падати на тлі торгової війни з США.

Разом з тим фондовий ринок США залишається найбільшим у світі з капіталізацією близько 31 трильйона доларів.