Фонд держмайна виконав річний план з оренди на 84%

До держбюджету перераховано 839,9 млн грн.

Фонд державного майна України за підсумками семи місяців цього року отримав від оренди державного майна 839,9 млн грн, що становить 84% від річного плану.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив виконувач обов‘язків голови ФДМУ Віталій Трубаров.

«Прогнозуємо, що до кінця року не лише виконаємо, а й істотно перевиконаємо річний план. У середньому щомісяця бюджет поповнюється коштами від оренди в сумі 120 млн грн», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду в травні Віталій Трубаров пообіцяв влітку виконати річний план з оренди держмайна, який становить 1 млрд грн.

Надходження до державного бюджету України від оренди державного майна за підсумками 2017 року становили 1,52 млрд грн.