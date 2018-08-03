Фонд держмайна виконав річний план з оренди на 84%
Фонд державного майна України за підсумками семи місяців цього року отримав від оренди державного майна 839,9 млн грн, що становить 84% від річного плану.
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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив виконувач обов‘язків голови ФДМУ Віталій Трубаров.
«Прогнозуємо, що до кінця року не лише виконаємо, а й істотно перевиконаємо річний план. У середньому щомісяця бюджет поповнюється коштами від оренди в сумі 120 млн грн», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду в травні Віталій Трубаров пообіцяв влітку виконати річний план з оренди держмайна, який становить 1 млрд грн.
Надходження до державного бюджету України від оренди державного майна за підсумками 2017 року становили 1,52 млрд грн.