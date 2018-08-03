Фонд держмайна вибрав радників для продажу трьох об'єктів великої приватизації

Фонд держмайна відібрав радників для Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, заводу «Електроважмаш» та вугільної компанії «Краснолиманська».

Конкурсна комісія Фонду державного майна України відібрала інвестиційних радників для продажу трьох об'єктів великої приватизації, про що на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров.

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За його словами, переможцем конкурсу з відбору радника для ВАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» стала «BDO корпоративні фінанси» у складі консорціуму Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine і ASSET EXPERTISE.

Радником для держпідприємства «Завод «Електроважмаш» конкурсна комісія вибрала «KPMG Україна» у складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, а для ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» – «Конкорд Консалтинг» у складі консорціуму KPMG, «Бюро Маркуса», Redcliffe Partners.

За словами Трубарова, протягом двох місяців з дня подання документів Кабінет міністрів повинен затвердити обрання інвестиційних радників, після чого вони приступлять до роботи.

«Ці компанії займуться підготовкою підприємств до приватизації, проведуть необхідні аудити, підготують фінансову звітність відповідно до міжнародних вимог, розроблять фінансову модель підприємства, визначать стартову вартість і займуться пошуком потенційних інвесторів», - написав він.

Також конкурсна комісія з відбору інвестиційних радників оголосила конкурси щодо ВАТ «Оріана», ВАТ «Азовмаш», ПАТ «Сумихімпром», «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг». На теплоенергогенеруючі компанії АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ВАТ «Криворізька теплоцентраль», державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» буде відібрано одного радника, повідомив Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

Продаж об'єктів великої приватизації передбачає наявність залученого інвестиційного радника.