Оператор Нью-Йоркської фондової біржі створить криптовалютну платформу

Першим застосуванням платформи стане торгівля і конвертація біткойнів в інші валюти.

Оператор бірж Intercontinental Exchange (ICE) має намір створити «глобальну екосистему» для цифрових грошей, всередині якої користувачі зможуть розплачуватися за допомогою криптовалюти, продавати і купувати її.

Читайте такожХакери зламали ще одну криптовалютну біржу Південної Кореї - вкрали $30 мільйонів

Про це йдеться в повідомленні ICE, передають Ведомости. Проект отримав назву Bakkt. «Bakkt призначений для того, щоб користувачі й різні установи могли безперешкодно купувати, продавати, зберігати і витрачати цифрові активи», - пояснюється в повідомленні оператора в "Твіттері".

Bakkt вже співпрацює з великими корпораціями, такими як Microsoft, Starbucks, BCG та іншими. Як наголошується в прес-релізі, платформа використовуватиме хмарні технології Microsoft.

Першим застосуванням платформи стане торгівля і конвертація біткойнів в інші валюти. Платформа готується до запуску в найближчі тижні.