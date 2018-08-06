Фонд держмайна у вересні відбере радників ще для восьми об'єктів великої приватизації

Конкурсна комісія з відбору інвестиційних радників відбере переможців 17-18 вересня.

Фонд державного майна України планує 17-18 вересня відібрати інвестиційних радників для продажу ВАТ «Оріана», ВАТ «Азовмаш», ПАТ «Сумихімпром», «НАК «Украгролізинг», Херсонської ТЕЦ, Дніпровської ТЕЦ, Криворізької теплоцентралі і Сєверодонецької теплоелектроцентралі.

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Про це йдеться в повідомленні про оголошення конкурсів, розміщеному в газеті «Відомості приватизації».

Як сказано в повідомленні, конкурси планується провести в два етапи: перший етап конкурсу відбудеться 7 вересня, а другий – 17 і 18 вересня.

При цьому для продажу Херсонської ТЕЦ, Дніпровської ТЕЦ, Криворізької теплоцентралі і Сєверодонецької теплоелектроцентралі буде відібраний один радник.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

Продаж об'єктів великої приватизації передбачає наявність залученого інвестиційного радника.

Минулого тижня Фонд держмайна відібрав радників для Одеського припортового заводу, Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, заводу «Електроважмаш», вугільної компанії «Краснолиманська», ПРАТ «Індар» і «Президент Готелю».