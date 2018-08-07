Іноземці скоротили вкладення у внутрішній держборг України

Нерезиденти в липні скоротили вкладення в ОВДП на 12,5% - до 8,7 млрд грн. Обсяг облігацій у власності фізичних осіб зріс на 23,1%.

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності нерезидентів станом на 1 серпня становив 8,787 млрд грн, що на 12,5% нижче від показника на початок липня.

Читайте такожДержборг України в червні зріс до $76,3 мільярда

Як повідомляється на сайті Національного банку України, загальний обсяг паперів в обігу скоротився на 0,4% - до 743,196 млрд грн, у власності банків - на 0,4%, до 357,787 млрд грн, юридичних осіб - на 3,6%, до 22,316 млрд грн.

Обсяг ОВДП у портфелі Національного банку практично не змінився і становить 350,323 млрд грн.

Разом з тим, обсяг облігацій у власності фізичних осіб виріс на 23,1% - до 3,983 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 7 серпня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 746,263 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 349,373 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.