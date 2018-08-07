Мінфін позичив на внутрішньому ринку понад 10 мільярдів гривень

Міністерство ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 2,8 млрд грн, 187 млн дол. і 69 млн євро.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,797 млрд грн, 187 млн дол. і 69 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 91, 175, 329 і 672 дня із середньозваженою дохідністю 18%, 18%, 17,8% і 16,8% річних, відповідно.

Кошти в доларах залучені за допомогою продажу облігацій на 105 і 203 дня з дохідністю 5,52% і 5,89% річних, у євро - 77 днів із дохідністю 4,39% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 10,038 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 7 серпня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 746,263 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 349,373 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.