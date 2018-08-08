Завтра Мінфін проведе другий позаплановий ОВДП-аукціон

19:54, 08 серпня 2018
Фондовий ринок
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Сьогодні Мінфін позичив на внутрішньому ринку понад 10 мільярдів гривень / фото УНІАН

Міністерство фінансів України, як і тижнем раніше, оголосило позаплановий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики на завтра, 9 серпня.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, в ході аукціону буде розміщення гривневих облігацій терміном обігу 89 днів і облігацій у доларах США термінами 103 і 201 день.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 7 серпня залучило до державного бюджету 2,8 мільярда гривень, 187 мільйонів доларів і 69 мільйонів євро.

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Теги: #ОВДП-аукціон