Завтра Мінфін проведе другий позаплановий ОВДП-аукціон

7 серпня міністерство залучило до держбюджету 2,8 мільярда гривень, 187 мільйонів доларів і 69 мільйонів євро.

Міністерство фінансів України, як і тижнем раніше, оголосило позаплановий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики на завтра, 9 серпня.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, в ході аукціону буде розміщення гривневих облігацій терміном обігу 89 днів і облігацій у доларах США термінами 103 і 201 день.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 7 серпня залучило до державного бюджету 2,8 мільярда гривень, 187 мільйонів доларів і 69 мільйонів євро.