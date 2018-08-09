Акції російських компаній впали на новинах про нові санкції США

8 серпня Держдепартамент США анонсував нові санкції щодо Росії — у зв'язку зі справою про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Очікується, що перший пакет заходів буде введений 22 серпня.

На відкритті торгів на Московській біржі акції російських компаній знизилися на тлі новин про нові антиросійські санкції США. Читайте такожСША погрожують блокадою «Північному потоку-2» і нафтовикам Росії Найбільше впали акції «Аерофлоту» — на 8%. Станом на 10:53 мск цінні папери компанії торгувалися на рівні 102,7 руб. за акцію, мінімальне значення вранці становило 98,8 руб, пише «Комерсант». Акції «Сбербанку» знизилися на 5,5%, ВТБ — на 6%, АЛРОСА — 3%, «Русала» — на 3,3%. Напередодні, 8 серпня Держдепартамент США анонсував нові санкції щодо Росії — у зв'язку зі справою про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Очікується, що перший пакет заходів буде введений 22 серпня. На цих новинах також падає курс рубля.

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