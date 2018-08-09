Акції російських компаній впали на новинах про нові санкції США

12:53, 09 серпня 2018
Фондовий ринок
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Ілюстрація REUTERS

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Найбільше впали акції «Аерофлоту» — на 8%. Станом на 10:53 мск цінні папери компанії торгувалися на рівні 102,7 руб. за акцію, мінімальне значення вранці становило 98,8 руб, пише «Комерсант».

Акції «Сбербанку» знизилися на 5,5%, ВТБ — на 6%, АЛРОСА — 3%, «Русала» — на 3,3%.

Напередодні, 8 серпня Держдепартамент США анонсував нові санкції щодо Росії — у зв'язку зі справою про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Очікується, що перший пакет заходів буде введений 22 серпня. На цих новинах також падає курс рубля.

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Теги: #Росія#санкції#США#рубль