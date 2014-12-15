Мінфін залучив до держбюджету 1 млрд гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,009 млрд грн на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 грудня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, кошти залучені в результаті розміщення дворічних облігацій під 17,60% річних за єдиною поданою заявкою.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін під час чотирьох аукціонів у грудні залучив до держбюджету 5,109 млрд грн і 130,062 млн дол. До кінця місяця Мінфін має намір провести ще два аукціони - 16 і 23 грудня.

За оперативними даними Держказначейства на 15 грудня, з початку року до держбюджету надійшло 259,013 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 95,002 млрд грн, на обслуговування держборгу - 43,893 млрд грн.

Станом на 12 грудня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 429,198 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 295,296 млрд грн, у власності банків - на 87,831 млрд грн, нерезидентів - на 21,509 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн. Уряд у законопроекті про зміни до держбюджету на 2014 рік пропонує Верховній Раді збільшити граничний розмір держборгу на кінець 2014 року на 161,4 млрд грн - до 968,35 млрд грн.