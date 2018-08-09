Санкції близько: "Аерофлоту" можуть заборонити польоти до США

Акції "Аерофлоту" подешевшали на 11% в очікуванні нових американських санкцій, під дію яких може потрапити російська компанія.

Цінні папери компанії "Аерофлот" подешевшали більш ніж на 8% на відкритті торгів на Московській біржі. Ціна закриття попереднього дня становила 111,85 рубля за акцію; ціна відкриття 9 серпня - вже 108 рублів, після чого продовжила падіння до рівня нижче 104 рублів.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на дані торгів.

Пізніше падіння прискорилося, акції стали коштувати менше 100 рублів. Станом на 10:40 вони торгувалися на позначці 99,10 рубля, падіння склало 11,09%.

Напередодні, 8 серпня, в США повідомили про плани ввести нові санкції проти Росії через її замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії. Перші обмеження будуть стосуватися заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення. Якщо Москва протягом трьох місяців не надасть гарантій незастосування хімічної зброї і не допустить в Росію міжнародних інспекторів, влада США можуть ввести додаткові санкції. Вони припускають у тому числі заборона на польоти "Аерофлоту" до США.

На тлі цих новин вранці 9 серпня рубль продовжив дешевшати по відношенню до долара і євро, а акції ВТБ і Ощадбанку - падіння на ранкових торгах на Мосбіржі.

У посольстві Росії в США назвали нові санкції США "драконівськими". Але дипломати також зазначили, що Росія готова до відкритого розслідування замаху в Солсбері.