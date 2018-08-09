Злиття гігантів інтернет-торгівлі: Rozetka і EVO планують об'єднатися

Закриття угоди відбудеться після дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію в Україні.

Один із лідерів електронної комерції України інтернет-супермаркет Rozetka планує придбати частку української IT-компанії, яка володіє рядом українських маркетплейсів і онлайн-сервісів, таких як Prom.ua, Bigl.ua, Kabanchik.ua та інші.

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Як повідомив власник Rozetka Владислав Чечоткін на своїй сторінці в Facebook, закриття угоди відбудеться після дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію в Україні.

«Інтернет-супермаркет Rozetka і група компаній EVO планують об'єднатися, щоб спільно вибудувати екосистему для покупців і продавців і створити більше можливостей для українських підприємців на своїх платформах. В результаті запланованої угоди Rozetka викупить частку Naspers в групі компаній EVO. Частка засновників EVO трансформується в частку в об'єднаній компанії. Всі існуючі проекти продовжать свою роботу, а операційне управління бізнесами залишиться незмінним», - написав він.

За словами Чечоткіна, об'єднана компанія продовжить активно розвивати напрямок маркетплейсів, що дозволить малим і середнім українським підприємцям продавати товари через сайти об'єднаної компанії.

«У подальшому, завдяки логістиці «Розетки», споживачі отримають оперативнішу доставку товарів від підприємців-продавців маркетплейсів», - зазначив він.

Також, Чечоткін підкреслив, що напрямок маркетплейс «Розетки» розвивається найбільш динамічно.

«Вже зараз істотну частку продажів забезпечує «довгий хвіст» товарів, що доставляються третіми продавцями. При цьому нам вдається забезпечити високий рівень сервісу для наших клієнтів. Ми віримо, що синергія логістичної інфраструктури, IT-інфраструктури та співпраці з десятками тисяч підприємців дозволить побудувати одну з найбільш корисних компаній в житті кожного українця», – прокоментував плани засновник «Розетки» Владислав Чечоткін.

Довідка. Розетка - лідер електронної комерції України в сегменті B2C. Компанія заснована в 2005 році в Києві як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. У наступні роки Розетка трансформувалася в мультикатегорійний супермаркет і досягла суттєвих успіхів на ринку в таких сегментах як товари для дітей, товари для дому, FMCG, одяг і взуття. Розетка входить в десятку найдорожчих брендів в Україні та володіє одним із найвищих NPS серед ритейлерів України.

EVO - українська IT-компанія, яка створила провідні українські маркетплейси та онлайн-сервіси, де сотні тисяч підприємців продають товари і надають послуги мільйонам людей. У EVO розвиваються Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Вчасно, Shafa.ua. Щомісяця на маркетплейсах EVO покупці здійснюють понад 2 млн замовлень.