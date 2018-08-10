Саудівська Аравія вирішила придбати акції Tesla - ЗМІ

За даними Financial Times, Саудівська Аравія стала акціонером американського виробника електромобілів.

Цьогоріч Саудівська Аравія придбала за різними оцінками від 3 до 5% акцій компанії Tesla. Це зробило державу одним з найбільших акціонерів виробника електромобілів. Вартість угоди оцінюється в 2-3 мільярди доларів.

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Про це повідомляє Liga.net.

"Гроші, які країна витратила на угоду, належать суверенному фонду багатства Саудівської Аравії - державному інвестиційному інституту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином країна продовжує стратегію переходу економіки від нафтової залежності.

Нагадаємо, раніше засновник і гендиректор Tesla заявив про плани зробити компанію приватною, викупивши її за 68 мільярдів доларів.

У свою чергу влада США побачила в діях Маска ознаки порушення закону про захист прав інвесторів.