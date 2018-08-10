Фонд держмайна виставив на продаж майже 150 об’єктів малої приватизації

До кінця року будуть виставлені на продаж ще 750 об'єктів малої приватизації.

Фонд державного майна України оголосив аукціони по 147 об'єктах малої приватизації, стартова вартість яких становить 70 млн грн.

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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

«Вся необхідна інформація про лоти доступна в системі «Прозоро.Продажі», і кожен охочий може ознайомитися як із вже виставленими на продаж об'єктами, так і з тими, які завантажені в базу даних. До кінця року будуть виставлені на продаж ще 750 об'єктів малої приватизації », - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

28 березня Фонд державного майна України затвердив перелік з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 млн грн.