Банкрутство російських компаній неминуче - Credit Suisse

Фундаментальна оцінка рубля становить 45-50 руб. за долар, але інтервенції ЦБ безсилі збити ринкові очікування, вважає керівник напрямку з роботи на ринках, що розвиваються, Credit Suisse Валерій Пушня, пишуть "Ведомости" з посиланням на Bloomberg.

Читайте такожЦентробанк Росії підвищив ключову ставку з 10,5% до 17%«Фундаментально рубль справедливо оцінювався на рівні 45-50 руб. за долар, - сказав він. - Після виходу курсу за 50 руб. він може піти настільки далеко, наскільки настрої на ринку здатні його відвести. Інтервенції ЦБ тут марні, так як чим довше вони їх проводять, тим менше сухого пороху у них залишається. А його ніколи не вистачає».

Пушня не виключає корпоративних банкрутств при поточному рівні девальвації рубля і зниженні цін на нафту. За його оцінкою, спостерігається явне протиріччя між більш ніж 40% падінням рубля і ціни нафти і відсутністю банкрутств компаній, зростанням безробіття і макроекономічною статистикою Росії. «Не спостерігаємо ні варіантів виходу з геополітичної кризи, ні ясного плану дій влади, а інвестори завжди біжать від невизначеності. Дефолти неминучі», - вважає Пушня.