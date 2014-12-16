Російський фондовий ринок обвалився слідом за падінням курсу рубля

Фондовий ринок Росії у вівторок, 16 грудня, обвалився через падіння курсу рубля по відношенню до долара і євро, передає «Газета.Ru» із посиланням на дані торгів Московської біржі.

Так, індекс ММВБ впав на 7,9%, до 1324,92 пунктів, РТС знизився на 11,2% і склав 650,03 пунктів.

Читайте такожМосковська біржа вчора перестала приймати заявки на валюту через рекордний обвал рубляПадіння торкнулося цінних паперів Сбербанку, депозитарні розписки подешевшали на 17,58%, звичайні акції впали в ціні на 13,39%. GDR ВТБ знизилися в ціні на 5,82%, звичайні акції - на 2,22%.

Акції російських нафтогазових компаній також торгуються в мінусі. GDR «Газпрому» подешевшали на 18,51%, акції - на 10,02%, GDR «Роснефти» втрачають у ціні 11,87%, звичайні акції - 8,19%.

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