У Росії пригрозили США знизити інвестиції в американський держборг

Банк Росії почав позбуватися від американських казначейських облігацій навесні 2018 року. До літа РФ вийшла зі списку найбільших власників держборгу США.

Росія у відповідь на нові санкції США продовжить позбавлятися від американських цінних паперів та збільшувати розрахунки в національних валютах.

Читайте такожРейтинг підтримки Путіна впавши до рівня 2013 року - результати опитування

Про це заявив перший віце-прем'єр РФ, міністр фінансів Антон Силуанов в ефірі «Росія 1», передає «Комерсант».

«Ми знизили до мінімуму і будемо далі скорочувати наші вкладення в американську економіку, в американські цінні папери, більше будемо здійснювати розрахунки не в американських доларах, а в національній валюті та в інших валютах, у тому числі в європейській валюті»,— сказав він.

Силуанов також сказав, що можливе введення санкцій проти російських держбанків не створить серйозних проблем для економіки. «Ми бачимо, зараз підготовлено черговий санкційний пакет, який зачіпає російські підприємства, російську економіку. Найбільш чутливі точки цього пакету полягають в тому, щоб ввести певні обмеження на державні банки або на один державний банк... Це, звичайно, неприємно, але не смертельно»,— сказав він. За словами першого віце-прем'єра Росії, ЦБ завжди підкріпить своєю ліквідністю банк, який може потрапити під санкції.

Нагадаємо, Банк Росії почав позбуватися від американських казначейських облігацій навесні 2018 року. До літа РФ вийшла зі списку найбільших власників держборгу США.

На тлі новин про нові санкції США проти Росії рубль минулого тижня опустився до мінімуму з весни 2016 року.