Від приватизації у 2015 році очікують отримати 17 млрд гривень - джерело

16:23, 16 грудня 2014
Фондовий ринок
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Кабінет міністрів України скоротив план надходжень від приватизації на поточний рік до 363 млн грн

Фото УНИАН

План надходжень від приватизації на 2015 рік може становити 17 млрд грн, повідомило УНІАН джерело, близьке до уряду.

За інформацією джерела, саме така сума надходжень від продажу держмайна - в 17 млрд грн - найчастіше обговорювалася в уряді, а також містилася в пропозиціях Фонду державного майна, направлених до Кабінету міністрів.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №1067 від 7 листопада скоротив план надходжень від приватизації на поточний рік до 363 млн грн. Раніше від приватизації у 2014 році планувалося отримати 17 млрд грн.

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