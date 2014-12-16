Від приватизації у 2015 році очікують отримати 17 млрд гривень - джерело

План надходжень від приватизації на 2015 рік може становити 17 млрд грн, повідомило УНІАН джерело, близьке до уряду.

За інформацією джерела, саме така сума надходжень від продажу держмайна - в 17 млрд грн - найчастіше обговорювалася в уряді, а також містилася в пропозиціях Фонду державного майна, направлених до Кабінету міністрів.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №1067 від 7 листопада скоротив план надходжень від приватизації на поточний рік до 363 млн грн. Раніше від приватизації у 2014 році планувалося отримати 17 млрд грн.