Капіталізація інтернет-гіганта Amazon побила рекорд

Акції компанії оновили історичний рекорд: на торгах у США папери досягли $1 925 за акцію.

Капіталізація Amazon побила рекорд. На торгах у понеділок, 13 серпня, американський інтернет-гігант оцінювався в $938 млрд. Акції компанії перевищили історичний максимум і досягли $1 925 за штуку.

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Аналітики пов'язують подорожчання Amazon зі швидким розвитком нового напрямку — реклами на сайті інтернет-магазину. Довгий час Amazon не розвивав цей сегмент. Замість цього компанія Джеффа Безоса закуповувала контекстну рекламу в Google, пише РБК.

З минулого року Amazon активізував продаж реклами на своїх майданчиках. Тепер постачальники товарів можуть заплатити онлайн-магазину за переважне право показу.

На Уолл-Стріт позитивно налаштовані щодо перспектив акцій Amazon цього року. З 48 аналітиків, опитаних Thomson Reuters, 46 рекомендують купувати папери. У середньому експерти очікують зростання на 9,3% від поточного цінового рівня.

Китайський аналог Amazon, інтернет-гігант Alibaba, отримує більше половини чистого прибутку за рахунок доходів свого рекламного підрозділу, пише Bloomberg.