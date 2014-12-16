Мінфін залучив до держбюджету 1 млрд грн на плановому ОВДП-аукціоні

Про це повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, кошти залучені внаслідок розміщення 5-річних облігацій під 14,25% річних за єдиною поданою заявкою.

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Також повідомлялося, що Мінфін в ході п'яти аукціонів у грудні залучив до держбюджету 6,118 млрд грн і 130,062 млн дол. До кінця місяця Мінфін має намір провести ще один аукціон 23 грудня.

За оперативними даними Держказначейства на 15 грудня, від початку року до держбюджету надійшло 259,013 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 95,002 млрд грн на обслуговування держборгу - 43,893 млрд грн.

Станом на 12 грудня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 429,198 млрд грн, причому у власності НБУ перебували держпапери на суму 295,296 млрд грн, у власності банків - на 87,831 млрд грн, нерезидентів - на 21,509 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн. Уряд у законопроекті про зміни до держбюджету на 2014 рік пропонує Верховній Раді збільшити граничний розмір держборгу на кінець 2014 року на 161,4 млрд грн - до 968,35 млрд грн.