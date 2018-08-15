Дефіцит грошей: Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще 2,4 мільярда гривень

Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 1 млрд грн і 50 млн дол.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,020 млрд грн і 50,276 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 126, 322 та 1022 дні з середньозваженою дохідністю 18%, 17,90% і 16,7% річних, відповідно.

Кошти, в доларах залучені за допомогою продажу облігацій на 196 днів із дохідністю 5,95% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 2,395 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 14 серпня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 758,916 млрд грн, при цьому у власності Національного банку облігації на 349,373 млрд грн, або 46% їх загального обсягу.