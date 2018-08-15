Відгомін кризи 2008 року: США оштрафували британський Royal Bank of Scotland на рекордні $4,9 мільярда

Влада США вважає, що RBS вводила інвесторів в оману щодо гарантування та випуску іпотечних цінних паперів, зменшуючи ризики, які стояли за багатьма кредитами, та надаючи неточну інформацію.

Британський Royal Bank of Scotland виплатить $4,9 мільярда для врегулювання претензій США у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що кредитор з 2005 по 2008 рік вводив інвесторів в оману щодо іпотечних цінних паперів, повідомив американський Мін'юст у вівторок.

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За повідомленням відомства, сума є рекордною серед всіх штрафів щодо окремих банків за порушення, які в кінцевому результаті призвели до фінансової кризи, передає Рейтер.

Влада США вважає, що RBS вводила інвесторів в оману щодо гарантування та випуску іпотечних цінних паперів, зменшуючи ризики, які стояли за багатьма кредитами, та надаючи неточну інформацію.

«Незважаючи на запевнення інвесторів з боку RBS, угоди RBS забезпечувалися іпотечними кредитами з високим ризиком дефолту», - йдеться в заяві прокурора округу Массачусетс Ендрю Леллінга.

Мін'юст повідомив, що RBS оспорює обвинувачення і не визнає, що вчинив якісь правопорушення, хоча в заяві банку йдеться, що він радий, що може рухатися далі.

Банк також повідомив, що 12 жовтня виплатить акціонерам дивіденди у розмірі 2 пенсів на звичайну акцію - вперше з 2008 року, коли кредитор наблизився до краху і був викуплений британським урядом за 45,5 мільярда фунтів ($58 мільярдів).