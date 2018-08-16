Росія перестала знижувати частку в американському держборгу

Згідно з цими даними, в червні сума казначейських паперів, якими володіла Росія, становила $14,9 млрд — стільки ж, скільки за підсумками травня.

Росія у червні перестала знижувати свою частку у державних облігаціях США, випливає зі звітності, опублікованої на сайті американського Мінфіну.

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Згідно з цими даними, в червні сума казначейських паперів, якими володіла Росія, становила $14,9 млрд — стільки ж, скільки за підсумками травня.

Раніше голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ЦБ проводить політику диверсифікації, в яку входить оцінка ризиків, у тому числі, геополітичних, передає "Комерсант".

Нагадаємо, Росія залишила тридцятку найбільших власників американських облігацій, скоротивши свою частку на $80 млрд. У червні знизила свою частку і Туреччина, скоротила обсяг облігацій казначейства до $28,8 млрд, на 42% від загальної суми.

Скоротили свою частку і найбільші власники облігацій: Китай (на $4,4 млрд, до $1,18 трлн) і Японія (частка знизилася до $1,03 трлн, що є мінімальним показником для цієї країни за останні шість років). Загальні вкладення іноземних держав в держоблігації США порівняно з травнем залишилися колишніми: $6,21 трлн. Це сталося завдяки країнам, які значно збільшили частку. Серед них Великобританія, Сінгапур, Кайманові острови, Південна Корея, Люксембург, Бельгія, Італія.

Максимальна частка Росії в казначейських облігаціях США була зафіксована в жовтні 2010 року, тоді цей показник досяг $176 млрд, що зробило РФ шостою серед найбільших власників цих цінних паперів.