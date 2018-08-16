Розслідування через твіт Маска обвалило акції Tesla

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США проводить поглиблене розслідування щодо Tesla Inc. через заяву глави компанії Ілона Маска про плани викупу акцій компанії.

Акції Tesla впали за підсумками торгів більш ніж на 2,57% на тлі повідомлень The Wall Street Journal щодо активізації розслідування щодо компанії. Про це свідчать дані NASDAQ.

Як повідомляє РБК, до 16:00 по Києву папери компанії коштували $338,69 за акцію. Пізніше акції виросли в ціні: за даними на 18:40 за Києвом, ціна паперу становила $341,005.

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Напередодні газета The Wall Street Journal повідомила, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США проводить поглиблене розслідування щодо Tesla Inc. через заяву глави компанії Ілона Маска про плани викупу акцій компанії. За даними видання, комісія розсилає запити всім директорам Tesla. Які саме дані цікавлять регулятор - невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Маск опублікував в Twitter повідомлення, в якому заявив про готовність викупити акції в інвесторів за ціною $420 за акцію. Після цього група акціонерів компанії подала позов проти бізнесмена, мотивуючи це тим, що вони понесли втрати від опублікованій засновником компанії недостовірної інформації. Комісія з цінних паперів зацікавилася, чому Маск повідомив про це в офіційному документі, який за правилами подається в комісію.