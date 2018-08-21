Мінфін взяв у борг ще 2,4 мільярда гривень

18:09, 21 серпня 2018
Фондовий ринок
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Гривневий еквівалент залучених коштів становить 2,4 млрд грн / фото УНІАН

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 27,410 млн грн і 85,397 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучено від продажу облігацій термінами обігу 119 і 315 днів із середньозваженою дохідністю 18% і 17,90% річних, відповідно.

Кошти в доларах залучено за допомогою продажу облігацій на 189 днів з дохідністю 5,95% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 2,393 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 21 серпня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 749,521 млрд грн, при цьому у власності Національного банку облігації на 348,104 млрд грн, або 46% їх загального обсягу.

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Теги: #Мінфін#ОВДП#держборг