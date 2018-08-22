Суднобудівний завод «Океан» виставили на продаж: названа ціна

Аукціон відбудеться 21 вересня.

Цілісний майновий комплекс ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» виставлено на продаж через аукціон зі стартовою ціною 1,8 млрд грн.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила ліквідатор підприємства Ірина Сербін.

«Стартова ціна визначена за сумою всіх кредиторських вимог, які становлять понад 1,8 млрд грн. З цієї суми понад 91 млн грн – заборгованість із заробітної плати. Відкритий аукціон запланований на 21 вересня 2018 року, на 10:00. Місцем проведення аукціону визначено приміщення ПАТ " МСЗ «Океан», - написала вона.

Довідка УНІАН. Миколаївський суднобудівний завод «Океан», який був заснований в 1951 році, зараз є публічним акціонерним товариством і спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Підприємство розташоване в південній частині міста Миколаєва на лівому березі річки Південний Буг з відкритим виходом до Чорного моря. За 60-річну історію на верфі побудовано більше 400 технічно складних суден загальним дедвейтом понад 4 млн тонн.

З 2012 року завод перебуває в складному фінансовому становищі, а 1 листопада 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав публічне акціонерне товариство «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.