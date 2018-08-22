Уряд планує випуск облігацій зовнішньої держпозики у доларах, євро та гривні

Також розглядається можливість викупу облігацій з погашенням в 2019-2021 роках.

Ухвалена Кабінетом міністрів трирічна стратегія управління державним боргом України передбачає випуск облігацій зовнішньої державної позики на міжнародному ринку в доларах, євро та гривні.

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Як йдеться у презентації стратегії, опублікованій на сайті Міністерства фінансів, також план реалізації стратегії передбачає активні операції з управління держборгом, зокрема пропозиції щодо викупу облігацій з погашенням у 2019-2021 роках.

Крім того, стратегія передбачає розвиток внутрішнього боргового ринку, розширення бази інвесторів та спрощення їх доступу, поглиблення взаємодії з інвесторами.

Також передбачено розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та урядами іноземних держав щодо пільгового фінансування й робота уряду з поліпшення рейтингу України як позичальника.

Зазначається, що стратегія заснована на прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки та 2019-2021 роки, затвердженого Кабінетом міністрів, з подальшим зниженням дефіциту державного бюджету з 2,4% ВВП у 2018 році до 2% ВВП у 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив трирічну стратегію управління державним боргом України, яка передбачає зниження показника держборгу до кінця 2020 року до рівня не вище 49% ВВП і оптимізацію структури боргу.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України у першому півріччі 2018 року знизився на 0,02% - до 76,29 млрд у доларовому еквіваленті, на 6,7% - до 1,998 трлн у гривневому еквіваленті.

У 2017 році державний і гарантований державою борг України зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11%, до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті.