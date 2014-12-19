З російського ринку продовжують виводити активи - за тиждень пішло $381 млн

Інвестори за тиждень з 11 по 17 грудня вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 381,6 мільйона доларів (0,93% активів під управлінням) проти відтоку в 125,7 мільйона тижнем раніше (0,29% активів під управлінням), повідомляє Прайм.

Відтік йде п'ятий тиждень поспіль, свідчать дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), наведені в звіті компанії "Сбербанк КІБ".

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Як повідомляв УНІАН, ЦБ РФ підвищив прогноз щодо відтоку капіталу в 2015 році до 120 млрд доларів з 99 млрд доларів.

У середині листопада ЦБ РФ підвищив прогноз на 2014 рік по відтоку - з 90 млрд доларів до 128 млрд доларів.

За останніми прогнозами Мінекономрозвитку, відтік капіталу з РФ в 2014 році може становити від 90 млрд до 120 млрд доларів.

За перше півріччя 2014 року відтік досяг 74,6 млрд доларів, з них у першому кварталі - 48,8 млрд доларів, у другому - 25,8 млрд доларів.