Fitch присвоїло попередні рейтинги облігаціям «Альфа-Банку» (Україна)

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло індексованиим облігаціям у національній валюті серій «M» і «N» «Альфа-Банку» (Україна) попередні довгострокові рейтинги «B-(EXP)(emr)» за міжнародною шкалою та «AA+(EXP)(emr)(ukr)» за національною шкалою, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Також раніше Fitch присвоїло гривневим облігаціям банку серій «O» і «P» попередні довгострокові рейтинги «B-(EXP)» за міжнародною шкалою та «AA+(EXP)(ukr)» за національною шкалою.

Банк повідомляє, що підсумкові рейтинги будуть присвоєні облігаціям після затвердження результатів їх розміщення. Обсяг випуску облігацій серії «M» - 500 млн грн, серії «N» - 500 млн грн, серії «O» - 1 млрд грн терміном обігу 3 роки, серії «P» - 1 млрд грн терміном обігу 5 років. За облігаціями серії «M» передбачено річну оферту.

Читайте такожFitch підвищило рейтинг ПриватБанкуТакож повідомляється, гривневі облігації банку серії «K» обсягом 300 млн грн терміном обігу 5 років (знаходяться в лістингу біржі «Перспектива») вже мають підсумкові довгострокові рейтинги Fitch на рівні «B-» за міжнародною шкалою та «AA+(ukr)» за національною шкалою.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».