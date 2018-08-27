Фонд держмайна виставив на продаж вже 210 об'єктів малої приватизації

Загальна їх стартова вартість становить понад 113 млн грн.

Фонд державного майна України виставив на аукціони вже 210 об'єктів малої приватизації, загальна стартова вартість яких становить понад 113 млн грн.

Читайте такожВ Україні успішно пройшов перший аукціон малої приватизації

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

За його словами, найбільше об'єктів виставлено у Вінницькій, Полтавській та Львівській областях, однак найдорожчі лоти «промислової» Запорізької області.

«З дня оголошення про продаж у потенційного покупця є 30-35 днів на подачу документів, сплату гарантійного внеску, ознайомлення з об'єктом продажу, його технічним станом або фінансовою звітністю», - зазначив Трубаров.

Також він додав, що на вересень заплановано майже 200 аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.

10 травня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

10 серпня Фонд державного майна України оголосив аукціони з 147 об'єктів малої приватизації, стартова вартість яких становить 70 млн грн.

Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 млн грн.