Сьогодні Україна отримає $725 мільйонів від розміщення євробондів

За інформацією Нацбанку, на сьогодні залишки на рахунках Держказначейства високі.

Міністерство фінансів України сьогодні, 28 серпня, отримає 725 мільйонів доларів США, залучених у результаті приватного розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик.

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Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій в ході круглого столу в Києві.

"Сьогодні Міністерство фінансів отримує виручку за євробондами", - сказав він.

За його словами, на сьогодні залишки на рахунках Державної казначейської служби України високі - до цього вони перебували на нижчому рівні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів 24 серпня виконало приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 мільйонів доларів США з терміном погашення в 2019 році під 9,1% річних.

У вересні 2017 року Україна успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої держпозики на 3 мільярди доларів під 7,375% річних, в результаті чого на рахунки Держказначейства надійшли кошти в обсязі 1,32 мільярда доларів США, а решту коштів у розмірі 1,68 мільярда доларів США було спрямовано на викуп облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення в 2019 і 2020 роках.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 серпня 2018 року становив 1,995 мільярда гривень, що є мінімальним значенням з січня 2014 року. Коментуючи цей показник, голова Мінфіну Оксана Маркарова заявила, що на валютних рахунках Держказначейства на 1 серпня була сума в еквіваленті 20,9 мільярда гривень, яка не відображається в стандартному звіті Держказначейства на початку місяця.