Гройсман звернувся до послів для залучення інвесторів до приватизації в Україні

За словами прем'єра, Кабмін розраховує, що посли забезпечать взаємодію з іноземними інвесторами.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав послів України в інших країнах провести активну роботу щодо залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації вітчизняних державних активів.

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Про це він сказав під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

"Донесення інформації, забезпечення відповідних контактів. Дуже важливим є використання ваших можливостей в країні перебування. Ми дуже розраховуємо, що це буде забезпечено взаємодію", - сказав він.

Прем'єр звернув увагу послів, що даний напрямок є дуже важливим сьогодні.

"Для нас важливо, щоб на підприємства, які є державною власністю, але не носять стратегічний характер, приходили інвестиції. Бажано, щоб ці інвестиції були високотехнологічними, і тоді ми зможемо бути достатньо конкурентними", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, який був підписаний президентом Петром Порошенком у березні.

10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

28 березня Фонд державного майна України затвердив перелік об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації.