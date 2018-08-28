Мала приватизація вже принесла більше 22 мільйонів гривень

В Україні стартувала мала приватизація, загалом планується отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.

Перші аукціони з продажу об'єктів малої приватизації принесли майже 22,5 мільйона гривень.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Недобудований житловий будинок в Мукачівському районі Закарпатської області продано за 440 тисяч гривень. Ціна в ході аукціону підвищилася на 20%. Змагалися два учасника. За нежитлове приміщення в Києві на вулиці Павлівська 4-8 (608 кв. м) змагалися дев'ять учасників. У результаті ціна злетіла з 8 мільйонів гривень до 19,5. Третій аукціон приніс 2,5 мільйона гривень. Теж нежитлове приміщення (279 кв. м) у Києві на вулиці Павлівська. Стартова ціна 1,4 мільйона в ході торгів збільшилася майже на 80%", - написав він.

Трубаров додав, що після торгів переможці повинні перерахувати кошти, а в разі непідписання договору покупець втратить гарантійний внесок, що становить 10% вартості об'єкта.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, який був підписаний президентом Петром Порошенком у березні.

28 березня Фонд державного майна України затвердив перелік об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. Фонд держмайна чекає отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.