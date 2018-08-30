Фонд держмайна підписав договір з радником з приватизації ОПЗ

Компанія приступить до роботи після того, як договір затвердить Кабінет міністрів.

Фонд державного майна України підписав договір з компанією Pericles Global Advisory LLC, яка в якості інвестиційного радника займатиметься підготовкою Одеського припортового заводу (ОПЗ) до приватизації.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Підписав договір з інвестиційним радником з продажу Одеського припортового заводу – компанією Pericles Global Advisory, яка перемогла на конкурсі у складі консорціуму з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital. Наступним кроком має бути затвердження Кабінетом міністрів, після чого радник приступить до роботи", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якої увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу потрапив в число об'єктів великої приватизації – його планували продати цьогоріч.

26 червня перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик повідомив, що борги підприємства становлять майже 7,2 мільярда гривень.

30 липня конкурсна комісія Фонду державного майна України обрала компанію Pericles Global Advisory LLC в якості радника, який буде займатися підготовкою Одеського припортового заводу до приватизації.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.