ФДМУ повідомив про перший аукціон малої приватизації, який не відбувся

Аукціон з продажу 99,9533% акцій АТ "Укрпапірпром" був запланований на 30 серпня.

Аукціон з продажу об'єкта малої приватизації – держпакета акцій акціонерного товариства "Укрпапірпром" у розмірі 99,9533% статутного капіталу, який був запланований на 30 серпня, не відбувся.

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Про це сказано в повідомленні, розміщеному в газеті "Відомості приватизації".

Фонд держмайна не вказав причину, з якої торги не відбулися, проте зазначив, що автоматично було оголошено аукціон зі зниженням стартової ціни пакета акцій.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, який був підписаний президентом Петром Порошенком у березні.

28 березня Фонд державного майна України затвердив перелік об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. Фонд держмайна чекає отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.

Перші аукціони з продажу об'єктів малої приватизації, що відбулися наприкінці серпня, принесли майже 22,5 мільйона гривень.