Україна домовилася з радниками з продажу перших об'єктів великої приватизації

ФДМУ уклав договори з радниками з приватизації ОПЗ, заводу "Електроважмаш", Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, вугільної компанії "Краснолиманська", "Президент Готелю", ДП "Індар".

Фонд державного майна України уклав договори з інвестиційними радниками, які залучені для продажу об'єктів великої приватизації.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови фонду Віталій Трубаров.

За його словами, сьогодні був підписаний договір з компанією "KPMG Україна" у складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting для підготовки до продажу ДП "Завод "Електротяжмаш".

Крім того, був підписаний договір з "Конкорд Консалтинг" у складі консорціуму KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners для підготовки до приватизації підприємств "Вугільна компанія "Краснолиманська", "Президент Готель" і "Індар".

Також ФДМУ підписав договір з "BDO корпоративні фінанси" у складі консорціуму Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine і ASSET EXPERTISE для підготовки ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Трубаров нагадав, що минулого тижня Фонд держмайна підписав договір з інвестиційним радником з приватизації Одеського припортового заводу.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого потрапило 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

30 липня конкурсна комісія Фонду державного майна України обрала інвестиційних радників для підготовки до приватизації перших шести держкомпаній.