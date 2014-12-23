Окупаційна влада Криму вирішила відібрати в Ахметова "Крименерго"

Спеціальна комісія з енергобезпеки окупованого Росією Криму перевірить роботу ДТЕК «Крименерго», яка належить українському олігарху Рінату Ахметову.

Як передають "Новини Криму", про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив "міністр палива і енергетики" РК Сергій Єгоров.

Читайте такожРосія планує протягом двох років підвищувати комунальні тарифи в окупованому нею КримуЗокрема, за його словами, експерти оцінять взаємодію керівництва компанії з місцевими органами самоврядування під час відключення на півострові електропостачання 19-20 грудня. Після цього комісія прийме рішення щодо подальшої діяльності підприємства.

«Все можливо: і націоналізація, і примусовий викуп, і просто викуп. Потрібно в цьому напрямку обов'язково діяти. Ми виробимо свою позицію стосовно цієї компанії», - зазначив "міністр".

При цьому він поскаржився на дуже слабкі організаційні можливості «Крименерго». «Багато речей там просто не управляються. Персонал формально підходить до багатьох питань. На жаль, керівники компанії не здатні приймати зважені рішення», - заявив Єгоров.

Анексований Крим на 70% залежить від української електроенергії. Росія на забезпечення енергонезалежності регіону з федерального бюджету планує виділити 2,145 млрд рублів. Кошти підуть на закупівлю й експлуатацію додаткових дизель-генераторних установок.