Мінфін позичив на внутрішньому ринку гривні та долари

Гривневий еквівалент залучених коштів становить 373 мільйони гривень.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,966 мільйона гривень та 12,610 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 105, 203 і 364 дні з середньозваженою дохідністю 18% річних.

Кошти, в доларах залучені за допомогою продажу облігацій на 287 і 497 днів з прибутковістю 5,95% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 372,828 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. За станом на 4 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 754,621 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 348,104 мільярда гривень, або 46% їх загального обсягу.