ЄС створить відкриті списки кінцевих власників компаній і корпорацій

Європейський парламент після тривалих переговорів з представниками 28 країн - членів ЄС прийняв остаточне рішення щодо створення відкритих національних регістрів кінцевих власників - бенефіціарів компаній і корпорацій, пише DW.

Четверта директива Європарламенту щодо протидії відмиванню грошей, за проектом якої і досягнуто угоду, вперше зобов'яже країни ЄС створити національні списки, в які повинні будуть внести свої дані кінцеві власники компаній, корпорацій і фондів, які ведуть у цих країнах свій бізнес. Згідно з проектом, затвердженим ЄП, в реєстр вносяться прізвище та ім'я кінцевого власника бізнесу, місяць та рік його народження, громадянство, місце проживання, а також короткі подробиці про бізнес.

Читайте такожЄС значно розширив список товарів, заборонених для поставок в окупований КримЯк повідомляється на сайті Європарламенту, мета нововведень - підвищення прозорості, посилення боротьби з відмиванням грошей і податковими злочинами в Європейському Союзі і за його межами. За задумом парламентарів, регістри будуть доступні будь-якій особі - фізичній або юридичній, "яка продемонструє свій легітимний інтерес в отриманні даних": компетентним органам різних країн, журналістам, які ведуть розслідування, експертам по боротьбі з корупцією, громадським активістам. Регістри будуть розміщені на спеціальних державних сайтах країн ЄС. Планується, що правоохоронним структурам інформація буде надаватися за спеціальним запитом, а громадянам достатньо буде онлайн-реєстрації. Обмеження доступу можуть запроваджуватись у виняткових випадках і тільки в цілях захисту персональних даних власників.

Координатор експертної групи з протидії транскордонній корупції Громадянського форуму ЄС - Росія Тім ван дер Марель в інтерв'ю DW назвав досягнуту угоду важливим кроком у боротьбі з корупцією. "Завдяки публічним реєстрам кінцевих власників-бенефіціарів активістам громадянського суспільства та журналістам буде простіше побачити, хто реально стоїть за тією чи іншою фінансовою структурою, і простежити корупційні схеми. Злочинцям всередині ЄС і за його межами тепер буде набагато важче сховатися за непрозорими структурами в Європі", - вважає ван дер Марель.

Європейський Союз давно робить спроби ускладнити життя власників тіньового бізнесу з усього світу, які відмивають капітали в Європі. Піонером у цій боротьбі вважається Велика Британія, яка ще в 2010 році затвердила закон про хабарі, згідно з яким кінцеві бенефіціари компаній за межами ЄС є суб'єктами антикорупційного законодавства Сполученого Королівства. На початку 2014 року Лондон також прийняв ряд заходів для деофшоризації бізнесу.

Читайте такожЄС готує енергосоюз, щоб змінити газові відносини з РосієюДенис Прімаков, головний юрист організації "Трансперенсі Інтернешнл - Росія", вважає, що нова угода Європарламенту з членами ЄС полегшить боротьбу з корупцією не тільки в Європі, але й в Росії.