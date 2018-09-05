Старт великої приватизації: стало відомо, коли виставлять на продаж "Центренерго"

Держава зможе отримати кошти від продажу пакету акцій підприємства ще в грудні 2018 року.

Кабінет міністрів України затвердив графік підготовки до приватизації ВАТ "Центренерго", згідно з яким проведення конкурсу з продажу пакета акцій підприємства відбудеться наприкінці листопада цього року.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

"До цього часу фонду потрібно підготувати рекомендації за ціною і умовами продажу. Потім їх мають затвердити конкурсна комісія і Кабінет міністрів, і в середині жовтня буде оголошено про проведення конкурсу та прийом заявок від потенційних покупців", - написав він.

За його словами, держава зможе отримати кошти від продажу пакету акцій підприємства ще в грудні 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.

"Центренерго" потрапила в число об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планують розпочати цей процес.

Аудиторсько-консалтингова компанія Ernst&Young є радником з приватизації "Центренерго".

Довідка УНІАН. "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.