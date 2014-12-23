На виплати вкладникам проблемних банків у 2015 році можуть виділити 20 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді надати йому право в 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в сумі 20 млрд грн в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це йдеться в доопрацьованому урядом законопроекті «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, опублікованому на парламентському сайті.

Згідно з документом, облігації випускатимуться в межах обсягів, встановлених додатком №2 до законопроекту, який поки що не опубліковано, або за необхідності понад ці обсяги, з відповідним коректуванням граничного обсягу держборгу.

На обсяг випущених облігацій Міністерство фінансів збільшуватиме відповідні показники фінансування держбюджету.

Нагадаємо, з початку року Нацбанк визнав неплатоспроможним 32 банки, які виводяться з ринку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Наприкінці грудня фонд повідомив, що найближчим часом чекає команди на виведення з ринку щодо ще близько 10 банків. За інформацією фонду, обсяг надходжень регулярних внесків від банків не покриває обсяги виплат вкладникам неплатоспроможних банків, у зв'язку з чим фонд вимушений запозичувати кошти в уряду і Національного банку України.

Читайте такожУ Яценюка планують докапіталізувати банки на 36,5 млрд гривеньЦього року фонд вже одержав в уряду кредит у розмірі 10,1 млрд грн, а також на початку грудня Нацбанк заявив, що має намір надати Фонду фінансування на 9,95 млрд грн до кінця грудня. Крім цього, фонд планує виручити від продажу активів 16 банків, що ліквідуються, 10,5 млрд грн.

Обсяг фінансових ресурсів фонду станом на 4 грудня становив 15,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет України на 2015 рік із доходами в 475,240 млрд грн, витратами в 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн або 3,7% ВВП (проект №1000).

У пояснювальній записці до проекту нагадується, що уряд обговорював з Міжнародним валютним фондом два сценарії на 2015 рік, і уряд засновує проект держбюджету на другому, песимістичному сценарії, згідно з яким падіння ВВП становитиме 4,3%, номінальний ВВП зросте до 1,721 трлн грн, а річна інфляція становитиме 13,1%.